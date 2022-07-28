Кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ

«Утро многих людей начинается с чашечки кофе, но не советую пить его натощак. Такая традиция влечет за собой массу негативных последствий. Если вы делаете это регулярно, то пора бить тревогу. От употребления напитка до завтрака прежде всего страдает желудок. Самое безобидное последствие такой привычки — изжога. Постепенно у вас может развиться ряд заболеваний ЖКТ или могут обостриться уже имеющиеся, такие как гастрит, эзофагит, панкреатит, язвенная болезнь. Кофе стимулирует пищеварение за счет высокого содержания органических кислот. Попадая в пустой желудок, он провоцирует выделение большого количества желудочного сока, который разъедает стенки органа»,