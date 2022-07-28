Названы основные меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Рустем Османов, врач общей практики и кардиолог “СМ-Клиника”, рассказал “Известиям“, какие профилактические меры могут помочь предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
По словам специалиста, ССЗ – одна из самых распространенных причин преждевременной смерти. Однако доказано, что соблюдение профилактических мер значительно снижает вероятность смерти у кардиологических больных.
Самое главное – придерживаться низкохолестериновой диеты – рыба, нежирное мясо, фрукты, овощи и крупы. Кроме того, следует употреблять не более 5 граммов соли в день, однако следует помнить о скрытой соли, например, в колбасах и выпечке. Также рекомендуется добавить в свой рацион продукты, богатые магнием и калием, такие как морская капуста, кабачки и гречка.
Рекомендуется снизить вес или избавиться от ожирения, контролировать артериальное давление, избегать стрессовых ситуаций, увеличить физическую активность и отказаться от вредных привычек.
Османов напоминает, что для получения консультации и планирования диеты следует обратиться к специалисту.