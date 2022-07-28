Чем опасны тренировки в жаркую погоду

Тренировки летом могут привести к обезвоживанию и тепловому удару, уверена врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Наталья Просянникова. Опасности физических нагрузок в жаркую погоду она перечислила в пресс-релизе, который имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

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По словам врача, летом многие занимаются спортом на открытом воздухе, а не в тренажерном зале, и даже не подозревают, какими опасностями это может грозить.

В первую очередь, Просянникова посоветовала избегать интенсивных спортивных нагрузок, если термометр показывает высокую температуру воздуха.

«Даже незначительная физическая нагрузка приводит к повышению теплопродукции организма, а в жаркую погоду наши кровеносные сосуды расширяются еще быстрее, пульс учащается до максимума. Все это может привести к тепловому удару, судорогам и сведению мышц»,

— предупредила врач.

Кроме того, отметила она, интенсивные тренировки, например, кардио или силовые, могут спровоцировать обезвоживание организма, если пить недостаточно воды в процессе занятий.

Врач также назвала самое благоприятное время для спорта в летний период.

«В утренние и вечерние часы температура и влажность на улице ниже, чем в дневное время. Это способствует большей продуктивности тренировок»,

— подчеркнула она.

При этом она порекомендовала во время упражнений внимательно следить за состоянием организма и прекратить тренировку, если появились слабость, головокружение, головная боль или другие неприятные симптомы.

В заключение Просянникова посоветовала для тренировок в жаркую погоду приобрести одежду из дышащих материалов, выбирать место в тени и брать с собой достаточное количество воды.

«И совет для всех: не бежать в холодный душ или реку сразу после тренировки, дайте организму прийти в себя и наладить теплообмен, вернуться к своей норме, иначе есть риск серьезно простудиться и нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе»,