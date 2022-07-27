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2 часа назад

Как добавленный сахар вредит всему организму

Ferra.ru

Многие считают, что для того чтобы понизить уровень холестерина в крови, нужно просто избегать продуктов, которые содержат много холестерина. Но это не всегда бывает именно так. Зависит это и от рациона в целом.

Как добавленный сахар вредит всему организму
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Известно, что если человек ест много продуктов с добавленным сахаром (пончики, конфеты и т.п.), то это может повлиять на уровень холестерина в его организме. Магистр здравоохранения, доктор медицинских наук и диетолог Триста Бест отмечает, что при снижении количества добавленного сахара в рационе можно улучшить показатели холестерина.

Дело в том, что добавленный сахар способен вызвать воспаление, понизить уровень «хорошего» холестерина и увеличить количество триглицеридов (жира в крови).

Исследование, опубликованное в «Журнале Американской кардиологической ассоциации», показало, что те, кто каждый день пил сладкие газированные напитки (0,33 мл, или 12 унций), чаще сталкивались в дальнейшем с большим количеством триглицеридов в крови и с низким уровнем «хорошего» холестерина.

При этом эксперт по питанию и основательница To The Pointe Nutrition Рэйчел Файн говорит, что полностью отказываться от продуктов с добавленными сахарами нельзя. Лучше вместо этого постараться включить как можно больше полезной пищи: например, авокадо и оливковое масло, которые снижают уровень «плохого» холестерина и способствуют повышению уровня «хорошего».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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