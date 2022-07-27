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1 час назад

Можно ли на самом деле чистить уши ватными палочками

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Все чаще от ЛОР-врача можно услышать о том, что привычным для всех способом – с помощью ватных палочек – чистить уши нельзя. Рамблер спросил у эксперта, правда ли это и как в таком случае делать это правильно.

Можно ли на самом деле чистить уши ватными палочками
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Образование ушной серы это естественный процесс работы нашего организма. Осуществляется он в наружном слуховом тракте и представляет собой результат работы сальных желёз, слущивания эпителия (естественный процесс его обновления). Ушная сера несёт одну из необходимых задач для наших ЛОР-органов. Благодаря ей происходит очищение слухового тракта, его увлажнение.

Сера является естественным барьером для проникновения различных инфекционных агентов в полость среднего уха. Отсюда следуют, что в идеале сера должна удаляться из нашего организма естественным путем, к примеру в процессе орошения наружного слухового прохода во время водных - гигиенических процедур. Улучшить процесс можно используя обычное мыло или шампунь. А вот неправильное использование ватных палочек: глубокое, грубое, бесконтрольное, частое их использование - может приводить к формированию "серных пробок". Их появление пагубно сказывается на функции слухового тракта в целом (снижение слуха), а также приводит к формированию благоприятной среды для жизнедеятельности инфекции.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим Викторовичзаведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

Чистить уши можно, но желательно не самостоятельно, и лучше после водных - гигиенических процедур без преследования цели интенсивного и глубокого тщательного очищения.

ЗОЖ,Максим Елисеев,
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