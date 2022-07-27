Можно ли на самом деле чистить уши ватными палочками

Сера является естественным барьером для проникновения различных инфекционных агентов в полость среднего уха. Отсюда следуют, что в идеале сера должна удаляться из нашего организма естественным путем, к примеру в процессе орошения наружного слухового прохода во время водных - гигиенических процедур. Улучшить процесс можно используя обычное мыло или шампунь. А вот неправильное использование ватных палочек: глубокое, грубое, бесконтрольное, частое их использование - может приводить к формированию "серных пробок". Их появление пагубно сказывается на функции слухового тракта в целом (снижение слуха), а также приводит к формированию благоприятной среды для жизнедеятельности инфекции.



Елисеев Максим Викторович заведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж