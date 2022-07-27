Можно ли на самом деле чистить уши ватными палочками

Все чаще от ЛОР-врача можно услышать о том, что привычным для всех способом – с помощью ватных палочек – чистить уши нельзя. Рамблер спросил у эксперта, правда ли это и как в таком случае делать это правильно.
Образование ушной серы это естественный процесс работы нашего организма. Осуществляется он в наружном слуховом тракте и представляет собой результат работы сальных желёз, слущивания эпителия (естественный процесс его обновления). Ушная сера несёт одну из необходимых задач для наших ЛОР-органов. Благодаря ей происходит очищение слухового тракта, его увлажнение.
Чистить уши можно, но желательно не самостоятельно, и лучше после водных - гигиенических процедур без преследования цели интенсивного и глубокого тщательного очищения.