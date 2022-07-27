Пять напитков, которые снизят давление

Если у вас диагностировали гипертонию, то наверняка врач уже предложил вам определённый вариант питания, который помогает поддерживать давление в норме. При этом есть ряд напитков, также позволяющих контролировать артериальное давление, и это подтверждено научно.

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Вообще употребление достаточного количества жидкости очень важно для поддержания нормального кровяного давления. К тому же в состав многих напитков входят антиоксиданты и питательные вещества, улучшающие кровоток. Вот пять разновидностей напитков, которые избавят от повышенного давления.

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Вода

Этот напиток универсален и к тому же считается лучшим выбором для регулирования давления. Дело в том, что, как показывают исследования, недостаток воды может сильно сказаться на показателях давления. Учёные утверждают, что если баланс жидкости в организме нарушен, то это может резко понизить или повысить артериальное давление.

Свекольный сок

В этом соке содержатся вещества, расширяющие сосуды и обеспечивающие нормальный кровоток. В исследовании 2014 года, результаты которого были опубликованы в Hypertension, участники, которые выпивали в течение 14 дней чуть больше 8 унций (примерно 240 мл), смогли снизить и систолическое, и диастолическое давление.

Гранатовый сок

В его состав входит много калия и антиоксидантов. Исследования демонстрируют, что если регулярно пить этот сок, то можно понизить систолическое и диастолическое артериальное давление.

Зелёный чай

Эта разновидность чая отличается мощными антиоксидантными свойствами. В различных научных работах говорится, что он снижается как диастолическое, так и систолическое кровяное давление.

Низкокалорийное молоко

Исследование 2006 года показало, что у тех, кто употреблял более трёх порций молочных продуктов в день, риск развития гипертонии был ниже на 36 процентов по сравнению с теми, кто ел лишь полпорции в сутки. Причём у тех, кто выбирал обезжиренные продукты, вероятность возникновения повышенного давления была ещё ниже. Согласно другому исследованию, проведённому в 2018 году, большое количество нежирного молока помогает снизить показатели систолического и диастолического давления.