Врач объяснил вред от поедания арбузов с косточками

С началом «арбузного сезона» многие россияне неизменно интересуются одним вопросом: можно ли есть арбузы с косточками? Могут ли косточки навредить организму и вызвать аппендицит? На этот вопрос в комментарии для «Слово и Дело» ответил врач-гастроэнтеролог Никита Харпов.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Многие помнят детские страшилки: если съешь вишневую косточку — умрешь от отравления цианистым калием, попавшая в желудок жвачка останется там на семь лет, а проглоченная семечка арбуза может прорасти в животе. Это не более чем страшилки, однако с арбузными косточками все не так просто.

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Вредно ли есть косточки?

При поедании спелой арбузной мякоти многие рефлекторно сплевывают семечки — и не просто так. В небольшом количестве случайно проглоченные семечки никак не отразятся на нашем организме, но, если есть их постоянно, могут возникнуть проблемы со здоровьем. В обществе распространено мнение, что арбузные косточки не опасны. Однако в большом количестве они действительно могут негативно сказаться на работе организма и вызвать аппендицит.

При проглатывании целиком семечки арбуза не перевариваются из-за плотной оболочки. Проглоченные в больших количествах семечки могут вызвать засорение пищеварительного тракта и стать причиной развития различных патологических состояний.

Мнение врача

Врач-гастроэнтеролог в комментарии для «Слово и Дело» отмечает, что не стоит есть никакие косточки и семечки растений — если только они не подготовлены к употреблению специально. По словам врача, семена арбуза могут вызвать аппендицит.

«У меня один простой ответ: косточки не стоит есть никому. И арбузные, и все остальные — может случиться аппендицит. Косточка арбуза не переваривается. На ней будет размножаться микрофлора кишечника. Если косточка попадет в аппендикс и застрянет там, она может вызвать аппендицит. Это касается всех косточек — даже мелких. Помимо этого, внутри арбузной косточки есть токсины — аминокислота цитруллин. Если их разжевать, то будут проблемы — особенно если арбузы и косточка маленькие, их трудно заметить и, соответственно, проще разжевать»,

— отмечает врач.