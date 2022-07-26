Кардиолог назвала провоцирующие скачки давления напитки

Томатный сок и зеленый чай вызывают скачки давления, уверена врач-терапевт, кардиолог Виолетта Шелехова. Напитки, провоцирующие проблемы с сосудами, она назвала в интервью для «Доктор Питер».

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Она заявила, что при регулярном употреблении жидкостей с повышенным содержанием соли вроде томатного сока в организме задерживается жидкость, поэтому давление повышается. Подобным эффектом, сообщила кардиолог, обладают и напитки с содержанием кофеина. Кофе, черный и зеленый чай также могут вызвать увеличение чисел на тонометре, если пить их в большом количестве, уверена она.

Напитки с содержанием сахара, по словам врача, — настоящие враги гипертоников. Врач отметила, что газировки и фруктовые соки повышают уровень инсулина и «плохого» холестерина, что негативно влияет на стенки сосудов. В заключение Шелехова посоветовала также минимизировать потребление алкоголя и энергетиков тем, кто имеет проблемы с давлением.