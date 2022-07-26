Диетолог рассказал, чем нельзя утолять жажду

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что многие люди ошибочно пытаются утолить жажду в жару с помощью напитков с высоким содержанием сахара.

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— В лимонаде есть ароматизаторы, красители и очень много сахара. Это абсолютно вредный продукт. Сахар в жидком виде еще вреднее, чем сахар в составе еды, которую надо жевать, — рассказал эксперт.

Он также добавил, что эффективнее всего жажду утоляют вода или приготовленный дома лимонад без сахара, передает Пятый канал.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как избавиться от вредных пищевых привычек и чем заменить неполезную еду. Она отметила, что человек, склонный к чрезмерному потреблению вредной пищи, прежде всего должен осознать наличие зависимости от фастфуда. Медик пояснила, что фастфуд воздействует на различные органы чувств человека — зрение (яркая упаковка), обоняние и вкус.