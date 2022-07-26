Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
3 часа назад

Диетолог рассказал, чем нельзя утолять жажду

Вечерняя Москва

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что многие люди ошибочно пытаются утолить жажду в жару с помощью напитков с высоким содержанием сахара.

Диетолог рассказал, чем нельзя утолять жажду
Фото: UnsplashUnsplash

— В лимонаде есть ароматизаторы, красители и очень много сахара. Это абсолютно вредный продукт. Сахар в жидком виде еще вреднее, чем сахар в составе еды, которую надо жевать, — рассказал эксперт.

Он также добавил, что эффективнее всего жажду утоляют вода или приготовленный дома лимонад без сахара, передает Пятый канал.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как избавиться от вредных пищевых привычек и чем заменить неполезную еду. Она отметила, что человек, склонный к чрезмерному потреблению вредной пищи, прежде всего должен осознать наличие зависимости от фастфуда. Медик пояснила, что фастфуд воздействует на различные органы чувств человека — зрение (яркая упаковка), обоняние и вкус.

В свою очередь врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала лучшие напитки для разжижения крови.

ЗОЖ,Маргарита Королева,Михаил Гинзбург,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители