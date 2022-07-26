Как исправить неправильный прикус без помощи брекетов

Неправильный прикус — проблема, с которой сталкиваются многие. Но сегодня справиться с этой проблемой легко, ведь в арсенале стоматологов есть разные методики, способные подарить каждому безупречную улыбку. Даже без брекетов! О том, почему прикус бывает неправильным, как его исправить и нужно ли это делать, расскажет Вячеслав Минко, стоматолог-ортопед, хирург, директор клиники Dr.Minko.

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Прикус — это положение верхнего и нижнего ряда зубов относительно друг друга. В идеале все зубы должны «выстраиваться» в ровные ряды и полностью смыкаться. Но идеал встречается редко, гораздо чаще наблюдаются те или иные отклонения от идеала — криво стоящие зубы, большие промежутки между зубами, скученные зубы и так далее. Все это говорит о том, что прикус неправильный. И значит, его нужно исправлять.

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А если не исправлять прикус?

Неправильный прикус — проблема не только эстетического плана. Расположение зубов влияет на процессы пищеварения, работу мышц лица, сосуды и нервные окончания, дыхание. Нарушения прикуса могут стать причиной асимметрии лица, головных болей, бессонницы, проблем с концентрацией, постоянной усталости, быстрого старения кожи лица. Не говоря уже о том, что неправильно расположенные зубы зачастую невозможно нормально почистить, поэтому на них постоянно возникает кариес.

Если смущают брекеты

Бывает так, что пациент планирует исправить прикус, но по разным причинам не хотел бы устанавливать брекеты. Это в первую очередь относится к людям, чьи профессии и образ жизни связаны с публичностью. В таких случаях идеальным решением проблемы являются элайнеры, которые воздействуют на зубы очень деликатно и при этом остаются невидимыми.

Как выглядят и как работают элайнеры

Элайнеры представляют собой прозрачные пластинки (каппы), которые можно быстро зафиксировать на зубах и снять при необходимости. Для каждого пациента элайнеры изготавливаются индивидуально — они надежно «обнимают» зубы, постоянно оказывая на них воздействие и тем самым выравнивая. Для дополнительной фиксации используются кнопки. Элайнеры эффективно воздействуют около двух недель, после чего положение зубов меняется и требует новых пластинок. Таким образом в процессе коррекции прикуса нужно сменить несколько элайнеров.

Если вы улыбаетесь, общаетесь, фотографируетесь — элайнеры не видны. Но при этом они постоянно и непрерывно работают. Они не слетят, не выпадут, не изменят своё положение, не помешают вести привычный образ жизни. На время приёма пищи элайнеры нужно снимать, а после завершения трапезы очень желательно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот, а потом снова надеть пластинки. Также снимать элайнеры нужно для ежедневной чистки зубов.