Лучшая еда для защиты от болезни Альцгеймера

Согласно научной работе, опубликованной в издании Communications Biology, люди, имеющие проблемы с кишечником, чаще сталкиваются и со старческим слабоумием. Важно в этой ситуации следить за питанием, поскольку оно может повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В ходе исследования, проведённого представителями Университета Эдит Коуэн, были проанализированы несколько научных работ, связанных с болезнью Альцгеймера и расстройствами кишечника. В каждой из этих работ принимали участие примерно 400 тысяч человек. Оказалось, что у тех из них, кто страдал болезнями желудочно-кишечного тракта, чаще диагностировали болезнь Альцгеймера.

Это исследование показало, что очень важно соблюдать полезную для кишечника диету. При этом поддержать здоровье кишечника может клетчатка.