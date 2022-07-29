Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
2 часа назад

Лучшая еда для защиты от болезни Альцгеймера

Ferra.ru

Согласно научной работе, опубликованной в издании Communications Biology, люди, имеющие проблемы с кишечником, чаще сталкиваются и со старческим слабоумием. Важно в этой ситуации следить за питанием, поскольку оно может повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта.

Лучшая еда для защиты от болезни Альцгеймера
Фото:  Ferra.ru Ferra.ru

В ходе исследования, проведённого представителями Университета Эдит Коуэн, были проанализированы несколько научных работ, связанных с болезнью Альцгеймера и расстройствами кишечника. В каждой из этих работ принимали участие примерно 400 тысяч человек. Оказалось, что у тех из них, кто страдал болезнями желудочно-кишечного тракта, чаще диагностировали болезнь Альцгеймера.

Это исследование показало, что очень важно соблюдать полезную для кишечника диету. При этом поддержать здоровье кишечника может клетчатка.

Многие люди, говорит Соседа, не получают достаточное количество клетчатки. В то же время от количества съеденных продуктов, богатых клетчаткой, зависит состояние кишечного микробиома (то есть бактерий, «проживающих» в кишечнике). Специалист отмечает, что среди продуктов с высоким содержанием клетчатки можно выделить, например, лук, спаржу, овёс.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители