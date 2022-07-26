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19 минут назад

Российский диетолог назвала лучшие кроверазжижающие напитки

Vse42.ruиещё 1

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева перечислила россиянам лучшие напитки для профилактики тромбоза, разжижающие кровь.

Диетолог назвала лучшие кроверазжижающие напитки
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, в первую очередь для профилактики тромбообразования необходимо пить достаточно обычной воды, поскольку она поддерживает систему свертывания крови и препятствует данному процессу.

"Вода – это хорошая активность всех жидкостных структур, хороший лимфодренаж и естественная детоксикация организма",

– отметила Королева.

Она также выделила гранатовый сок, за счет содержащихся в нем аминокислот, нужных для работы сердечно-сосудистой системы, а также витаминов P и группы B. Вместе с тем поможет и сок свеклы, который способствует естественной детоксикации благодаря выведению тяжелых металлов из организма и оптимизации липидного состава крови.

"То есть он способствует лучшей реологии (текучести) крови при участии тех веществ, которые находятся в составе этого продукта",

– подчеркнула диетолог.

Она также добавила, что для профилактики тромбоза можно употреблять настои из черной смородины или рябины, которые богаты витаминами С и Р, улучшающими текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживающими ее здоровье, пишет "Москва 24".

ЗОЖ,Маргарита Королева,
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