Диетолог назвала лучшие кроверазжижающие напитки

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева перечислила россиянам лучшие напитки для профилактики тромбоза, разжижающие кровь.

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По словам специалиста, в первую очередь для профилактики тромбообразования необходимо пить достаточно обычной воды, поскольку она поддерживает систему свертывания крови и препятствует данному процессу.

"Вода – это хорошая активность всех жидкостных структур, хороший лимфодренаж и естественная детоксикация организма",

– отметила Королева.

Она также выделила гранатовый сок, за счет содержащихся в нем аминокислот, нужных для работы сердечно-сосудистой системы, а также витаминов P и группы B. Вместе с тем поможет и сок свеклы, который способствует естественной детоксикации благодаря выведению тяжелых металлов из организма и оптимизации липидного состава крови.

"То есть он способствует лучшей реологии (текучести) крови при участии тех веществ, которые находятся в составе этого продукта",

– подчеркнула диетолог.