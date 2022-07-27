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2 часа назад

Врач рассказал, стоит ли кормить голубей с рук

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал, стоит ли кормить голубей с рук.

Врач рассказал, стоит ли кормить голубей с рук
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Кормление птиц в городских парках — одна из популярных забав как среди взрослых, так и среди детей. Однако, по словам эксперта, это безобидное развлечение может обернуться большими проблемами для здоровья.

Городские голуби переносят около 90 инфекций, 10 из которых являются зоонозами — инфекционными заболеваниями, передающимися от животного или птицы к человеку. Самые распространенные среди них — орнитоз (он же пситтакоз), сальмонеллез, кампилобактериоз, листериоз, туляремия, криптококкоз.

Также птицы являются переносчиками насекомых, например, блох или клопов, передает aif.ru.

Эпидемия птичьего гриппа на островах Фарн у берегов Великобритании не грозит «экспортом» инфекции на территорию России несмотря на то, что инфицированные птицы являются перелетными. Об этом рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин.

ЗОЖ,Андрей Поздняков,Вадим Мишин,
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