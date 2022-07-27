Врач рассказал, стоит ли кормить голубей с рук

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал, стоит ли кормить голубей с рук.
Кормление птиц в городских парках — одна из популярных забав как среди взрослых, так и среди детей. Однако, по словам эксперта, это безобидное развлечение может обернуться большими проблемами для здоровья.
Городские голуби переносят около 90 инфекций, 10 из которых являются зоонозами — инфекционными заболеваниями, передающимися от животного или птицы к человеку. Самые распространенные среди них — орнитоз (он же пситтакоз), сальмонеллез, кампилобактериоз, листериоз, туляремия, криптококкоз.
Также птицы являются переносчиками насекомых, например, блох или клопов, передает aif.ru.
Эпидемия птичьего гриппа на островах Фарн у берегов Великобритании не грозит «экспортом» инфекции на территорию России несмотря на то, что инфицированные птицы являются перелетными. Об этом рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин.