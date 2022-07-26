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3 часа назад

Гастроэнтеролог назвала самый безвредный фастфуд

Мира Маркина

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала самый безвредный фастфуд. По мнению медика, таковым является шаурма. Об этом сообщает Ura.ru.

Гастроэнтеролог назвала самый безвредный фастфуд
Фото: unsplashunsplash

Дианова подчеркнула, что шаурма – это хорошо сбалансированный фастфуд. В отличие от пиццы или бургеров, в этом блюде больше овощей. К тому же, ее, как правило, собирают прямо перед покупателями, поэтому риск отравления гораздо ниже.

Эксперт поделилась рецептом полезной шаурмы: приготовьте на гриле куриную грудку и заверните ее в лаваш, затем добавьте нашинкованную капусту и свежие овощи. При желании курицу можно заменить фаршем.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что гастроэнтеролог развеял популярный миф о жвачке из детства.

ЗОЖ,Нурия Дианова,
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