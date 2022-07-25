Ученые назвали три мешающие хорошо выспаться ошибки

Лежание в постели с закрытыми глазами дольше 20 минут не способствует засыпанию, зато может привести к хронической бессоннице, заявили ученые. Разбор трех самых популярных ошибок, мешающих хорошо выспаться, опубликовало издание CNN.

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Специалисты уверяют, что долго оставаться в кровати в попытках заснуть — одна из худших идей, потому что таким образом мозг начинает ассоциировать постель с недосыпом, некачественным отдыхом и бессонницей. Клинический психолог Майкл Гранднер посоветовал вместо бессмысленного лежания с закрытыми глазами встать и заняться чем-нибудь скучным или монотонным — например, сложить белье или медленно походить по комнате с приглушенным светом до тех пор, пока не появится ощущение сонливости.

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Также ученые назвали одной из самых популярных ошибок установку будильника на повтор, чтобы поспать дольше. Научный сотрудник отдела здоровья населения Нью-Йоркского университета Langone Health Ребекка Роббинс объяснила, что перед пробуждением организм естественным образом приближается к концу цикла сна. При этом, по ее словам, перестановка будильника после звонка на повтор заставляет мозг снова погрузиться в легкую дремоту. И когда сигнал к пробуждению вновь прозвучит через несколько минут, человек окажется не в конце, а в середине цикла сна, из-за чего будет долго чувствовать себя сонным и вялым.

И наконец, эксперты по сну настоятельно рекомендовали отказаться от привычки брать с собой в постель смартфон. Согласно последним исследованиям, чрезмерное использование гаджетов в ночное время приводит к проблемам с засыпанием, развитием ожирения, повышенной утомляемостью и к резким перепадам настроения. Ученые объясняют это негативным воздействием на организм синего света, который блокирует выработку гормона сна мелатонина. Специалисты посоветовали откладывать в сторону мобильные телефоны и планшеты минимум за час до отхода ко сну.