Тайны хиджамы: кто и зачем пускает кровь в XXI веке

Все мы наслышаны об ужасах средневековой медицины: тогда врачи активно рекомендовали пациентам кровопускание как панацею от всего и вся. А что теперь? Встречайте: хиджама — модный и молодежный баночный массаж с элементами... пускания крови. Зачем оно нам сейчас и как все выглядит, Super выяснил вместе со специалистом клиники альтернативной медицины «Дарбанхо» Ахъядовой Тамилой.
Еще в V веке до н. э. отец современной медицины, древнегреческий врач Гиппократ, утверждал: дисбаланс состава крови — причина физических и душевных недугов человека. С тех пор так и повелось: впервые кровопусканием занялись древние греки, после чего передали эстафету тем самым печально известным средневековым лекарям. Конкретно хиджама — детище мусульманской практики. Метод уважается нетрадиционной медициной, но его эффективность научно не доказана.
Считается, что хиджама — отличный способ детоксикации организма: главное, чтобы врач следовал всем правилам. По словам доктора Ахъядовой, хиджама способна стимулировать кровообращение и увеличить питание тканей и органов: организм избавляется от токсинов, свободных радикалов и окисленных клеток, нормализуется обмен веществ, гормональный фон и много что еще. Применять процедуру стоит комплексно — тогда результат не заставит себя ждать.
Стоит обратить внимание на наличие у врача медицинского образования, его опыт работы и осведомленность касательно показаний и противопоказаний к процедуре. Хиджама проводится с соблюдением правил асептики и антисептики, так что не лишним будет оценить чистоту кабинета предварительно. До проведения процедуры врач также обязан собрать у клиента анамнез.
Противопоказаниями к хиджаме являются анемия, гемофилия, новообразования и другие установленные заболевания крови. Также не рекомендуется делать процедуру при проблемах со свертываемостью крови и железодефицитной анемией; тут важно учесть ее показатели, а именно гемоглобин, ферритин, железо, тромбоциты, а также склонность к образованию келоидных рубцов. Хиджаму с осторожностью проводят при сахарном диабете первого типа, а также пожилым людям и детям. Последним делается по показаниям — таким, как воспалительные процессы, нарушения работы ЦНС, аутоиммунные заболевания.
Строгих правил подготовки к процедуре нет, но для улучшения эффекта желательно не употреблять пищу за два-три часа и побольше пить простую питьевую воду. После хиджамы (в частности, когда она первая для клиента) возможно небольшое головокружение. Обычно оно проходит спустя пару минут.
После процедуры необходимо на время ограничить физические нагрузки, посещение солярия, нахождение на солнце, отказаться от похода в баню, сауну и бассейн. Первые сутки желательно не перетруждаться и ограничить прием тяжелой пищи: часто бывает так, что после хиджамы пациент чувствует легкость, эйфорию, хочется сразу взяться за все дела. Однако лучше правильно питаться и отдыхать.