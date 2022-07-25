Тайны хиджамы: кто и зачем пускает кровь в XXI веке

Все мы наслышаны об ужасах средневековой медицины: тогда врачи активно рекомендовали пациентам кровопускание как панацею от всего и вся. А что теперь? Встречайте: хиджама — модный и молодежный баночный массаж с элементами... пускания крови. Зачем оно нам сейчас и как все выглядит, Super выяснил вместе со специалистом клиники альтернативной медицины «Дарбанхо» Ахъядовой Тамилой.

Фото: Super.ru Super.ru

С чего все началось

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Еще в V веке до н. э. отец современной медицины, древнегреческий врач Гиппократ, утверждал: дисбаланс состава крови — причина физических и душевных недугов человека. С тех пор так и повелось: впервые кровопусканием занялись древние греки, после чего передали эстафету тем самым печально известным средневековым лекарям. Конкретно хиджама — детище мусульманской практики. Метод уважается нетрадиционной медициной, но его эффективность научно не доказана.

Показания к проведению

Считается, что хиджама — отличный способ детоксикации организма: главное, чтобы врач следовал всем правилам. По словам доктора Ахъядовой, хиджама способна стимулировать кровообращение и увеличить питание тканей и органов: организм избавляется от токсинов, свободных радикалов и окисленных клеток, нормализуется обмен веществ, гормональный фон и много что еще. Применять процедуру стоит комплексно — тогда результат не заставит себя ждать.

Как выбрать специалиста

Стоит обратить внимание на наличие у врача медицинского образования, его опыт работы и осведомленность касательно показаний и противопоказаний к процедуре. Хиджама проводится с соблюдением правил асептики и антисептики, так что не лишним будет оценить чистоту кабинета предварительно. До проведения процедуры врач также обязан собрать у клиента анамнез.

Что нужно учесть перед процедурой

Противопоказаниями к хиджаме являются анемия, гемофилия, новообразования и другие установленные заболевания крови. Также не рекомендуется делать процедуру при проблемах со свертываемостью крови и железодефицитной анемией; тут важно учесть ее показатели, а именно гемоглобин, ферритин, железо, тромбоциты, а также склонность к образованию келоидных рубцов. Хиджаму с осторожностью проводят при сахарном диабете первого типа, а также пожилым людям и детям. Последним делается по показаниям — таким, как воспалительные процессы, нарушения работы ЦНС, аутоиммунные заболевания.

Как подготовиться

Строгих правил подготовки к процедуре нет, но для улучшения эффекта желательно не употреблять пищу за два-три часа и побольше пить простую питьевую воду. После хиджамы (в частности, когда она первая для клиента) возможно небольшое головокружение. Обычно оно проходит спустя пару минут.