Как и сколько воды нужно выпивать в день взрослому человеку летом

Значительное превышение нормы тоже может привести к неприятным последствиям.

Питьевой режим летом несколько отличается от привычного, когда организм расходует 1,5-2 литра воды в день. При повышенной температуре окружающей среды нам требуется в полтора раза больше жидкости, поэтому восполнять водный баланс нужно чаще.

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Как рассчитать свою норму воды в жару

Если средняя потребность в жидкости составляет 30 мл на 1 кг массы тела, то в жару норму следует увеличить до 40 мл на 1 кг. Кроме того, чем жарче погода, тем больше человек потеет и теряет жидкости, а значит, к вашей норме рационально прибавить дополнительно от 400 до 600 мл воды, чтобы избежать обезвоживания организма.

В жару нужно пить при появлении жажды, а лучше по 100 мл каждый час — чтобы наверняка. Жажда — это главный сигнал обезвоживания. Понять, испытывает ли ваш организм жажду, можно с помощью «теста по глотку»: каждый час делайте несколько глотков воды и оценивайте свои ощущения. При этом вода всегда должна стоять на виду, чтобы вы не забывали пить.

Достаточное питьё в жару поможет поддержать водный баланс организма, защитит от задержки жидкости и отёков.

Лучший вариант для утоления жажды — чистая вода с температурой 15-20 градусов, чаще всего именно такой температурой обладает комнатная вода. Для утоления жажды также подходят некрепкий зелёный чай, домашние морсы и компоты без сахара, растительное молоко.

Для оптимального водного баланса рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, которые выходят с потом. Для этого подойдёт минеральная вода. Для ежедневного утоления жажды выбирайте столовую или лечебно-столовую минералку. Минеральные воды благотворно влияют на пищеварение, полезны для печени, улучшают обмен веществ.

Чем опасно обезвоживание

Под обезвоживанием организма принято понимать такое состояние, когда водный баланс находится ниже нормы. Если этот показатель упал всего на 2-3%, вы уже можете заметить его неприятные проявления:

Эти симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать, так как при водном балансе на 20% ниже нормы человек может погибнуть.

Тем не менее злоупотреблять водой во время жары не стоит, особенно людям с хронической гипертонией и почечной недостаточностью. Им необходимо сократить потребление жидкости и придерживаться рекомендаций лечащего врача.

Здоровым людям тоже нужно помнить об умеренности и не выпивать залпом литр воды, иначе это будет чревато тяжестью и дискомфортом в желудке, а также повышенной нагрузкой на почки.