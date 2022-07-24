Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+33° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
37 минут назад

Диетолог рассказала, какой продукт поможет разогнать метаболизм

Волгоградская правда

Для похудения необходимо усилить термогенез, процесс производства калорий в тепло.

Диетолог рассказала, какой продукт разгонит метаболизм
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Диетолог Лорен Манакер сообщила, что в зрелом возрасте похудеть вполне реально. Достаточно добавить в рацион определенные продукты для ускорения термогенеза, сообщает издание ETNT.

Так, в первую очередь необходимо периодически употреблять перец чили. Именно он наиболее сильно влияет на обмен веществ. Капсаициноиды, содержащиеся в продукте, способствуют похудению и улучшению самочувствия.

Также специалист рекомендует добавить в рацион имбирь, усиливающий термогенез, и овсяную кашу, способную надолго насыщать и поддерживать здоровый обмен веществ.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители