Диетолог рассказала, какой продукт разгонит метаболизм

Для похудения необходимо усилить термогенез, процесс производства калорий в тепло.
Диетолог Лорен Манакер сообщила, что в зрелом возрасте похудеть вполне реально. Достаточно добавить в рацион определенные продукты для ускорения термогенеза, сообщает издание ETNT.
Так, в первую очередь необходимо периодически употреблять перец чили. Именно он наиболее сильно влияет на обмен веществ. Капсаициноиды, содержащиеся в продукте, способствуют похудению и улучшению самочувствия.
Также специалист рекомендует добавить в рацион имбирь, усиливающий термогенез, и овсяную кашу, способную надолго насыщать и поддерживать здоровый обмен веществ.