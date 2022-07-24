Диетолог рассказала, какой продукт разгонит метаболизм

Для похудения необходимо усилить термогенез, процесс производства калорий в тепло.

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Диетолог Лорен Манакер сообщила, что в зрелом возрасте похудеть вполне реально. Достаточно добавить в рацион определенные продукты для ускорения термогенеза, сообщает издание ETNT.

Так, в первую очередь необходимо периодически употреблять перец чили. Именно он наиболее сильно влияет на обмен веществ. Капсаициноиды, содержащиеся в продукте, способствуют похудению и улучшению самочувствия.