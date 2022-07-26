Мясников опубликовал советы для россиян «от 40 до 90 лет»

Советы для россиян старше 40 лет опубликовал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор уточнил, что полезные рекомендации ему прислал один из подписчиков, и он с ними полностью согласен.
«Три вещи, которые вы должны постараться забыть: ваш возраст, ваше прошлое, ваши жалобы. Три основные вещи: ваши друзья, ваши позитивные мысли, чистый и гостеприимный дом»,
— процитировал рекомендации по эмоциональному состоянию Мясников.
Подписчик доктора советует людям «от 40 до 90 лет» всегда проверять давление, уровень сахара в крови, триглицериды, холестерин и мочевую кислоту. Этой категории людей нужно минимизировать употребление соли, сахара, отбеленной муки, молочных продуктов, обработанной пищи и бульонных кубиков. Питаться необходимо овощами, бобовыми, фасолью, орехами, яйцами, маслами холодного отжима и фруктами.
Кроме того, им предложили много улыбаться, заниматься физнагрузкой в собственном темпе, контролировать вес и проводить время с семьей.
«Не ждите, пока вы почувствуете жажду, чтобы выпить воды. Не ждите, пока вам захочется спать. Не ждите, пока вы устанете, чтобы отдохнуть. Не ждите, пока вы заболеете, чтобы пройти медицинское обследование. Не ждите чудес, чтобы доверять Богу. Никогда не теряйте уверенности в себе. Оставайтесь позитивными и всегда надейтесь на лучшее завтра»,
— написал автор текста.
«Согласен с каждым постулатом. Изящно просто»,
— прокомментировал публикацию Мясников.