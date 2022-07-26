Мясников опубликовал советы для россиян «от 40 до 90 лет»

«Не ждите, пока вы почувствуете жажду, чтобы выпить воды. Не ждите, пока вам захочется спать. Не ждите, пока вы устанете, чтобы отдохнуть. Не ждите, пока вы заболеете, чтобы пройти медицинское обследование. Не ждите чудес, чтобы доверять Богу. Никогда не теряйте уверенности в себе. Оставайтесь позитивными и всегда надейтесь на лучшее завтра»,