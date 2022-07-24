Почему возникает ощущение падения при засыпании

Хороший сон важен для организма, ведь благодаря ему тело восстанавливается и получает достаточно энергии для работы. У многих при засыпании при этом начинают дёргаться конечности и появляется чувство, что они падают. Что это может означать?

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Дело в том, что во время засыпания организм человека не сразу же переходит к глубокому сну, а перед этим проходит несколько стадий. Вообще весь цикл сна включает две фазы: медленную и быструю. Во время медленной фазы человек сначала засыпает, затем погружается в лёгкий сон, потом - в медленный сон, наконец - в очень глубокий сон. При переходе от лёгкого сна к очень глубокому главную роль в мозге начинают играть тормозные нейроны, причём определённые нервы в это время остаются активными.

Именно эти нервы и отправляют слабые двигательные «команды». Из-за них человек и ощущает короткие подёргивания. Вообще считается, что они представляют собой один из видов условного рефлекса.

А кажется вам, что вы падаете, из-за того, что при подёргивании мышц мозг считает, что это состояние связано с тем, что ваше тело падает с большой высоты. Поэтому у вас на очень короткое время одновременно напрягаются все мышцы (для сохранения равновесия) и возникает ощущение падения.

Научные исследования показывают, что почти 70 процентов взрослых людей сталкиваются с такими судорогами. Чаще появляются такие подёргивания у тех, кто много занимается спортом, сильно устаёт, испытывает сильные физические и умственные нагрузки, не так давно испытал психологическое перенапряжение.