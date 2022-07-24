Хирург предупредил об опасных последствиях ожирения

Тема ожирения — это настоящая признанная ВОЗ эпидемия прогрессивного человечества в 21 веке. Одним из его видов является абдоминальный тип ожирения. Довольно часто на фоне этой проблемы у человека развивается целый ряд серьезных заболеваний, среди которых гипертоническая болезнь, повышенный холестерин в крови и хроническое воспаление в суставах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-хирург воронежской клиники «РЖД-Медицина» Максим Елисеев.

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— Абдоминальный тип ожирения — это ожирение по типу «яблоко». Это визуальные изменения физической формы человека, связанные с отложением избыточного жира в области туловища и внутренних органов живота. Одним из признаков, по которым каждый может определить, существует ли у него данная проблема, является окружность талии. У мужчин если она больше 94 сантиметров, у женщин — если больше 80 сантиметров, — отметил врач.

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Основными факторами, которые приводят к таким избыточным отложениям жира, добавил специалист, являются: нерегулярное питание, которое сопровождается эпизодами переедания, употребление продуктов богатых «легкими» углеводами в избыточном количестве, пассивная жизнедеятельность (автомобиль, сидячая работа, доставка пищи).

— Нередко на таком фоне у человека развиваются: гипертоническая болезнь, повышенный холестерин в крови который приводит к формированию отложений в стенках сосудов, хроническое воспаление в мелких и крупных суставах, синдром остановок дыхания во сне, приводящий к хроническому кислородному голоданию всего организма, высокая утомляемость и низкая работоспособность, психические расстройства в виде апатий и депрессий, нарушения стула в виде запоров, и самое грозное, это развитие сахарного диабета 2-го типа, — предупредил Елисеев.

Он также добавил, что обычно таких пациентов выявляет врач терапевт, ВОП, эндокринолог. Охват талии, индекс массы тела, жалобы больного и его первичный осмотр - позволяют доктору подтвердить данный недуг.