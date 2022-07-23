Насколько часто нужно посещать терапевта

«Они находятся на диспансерном наблюдении и посещают терапевта чаще. Например, страдающие сахарным диабетом, при каждой выписке рецептов на препараты или ежемесячно или раз в два месяца они должны пройти терапевта и сделать минимальный осмотр. Больной хроническим гепатитом Б, если у него стойкая ремиссия — раз в год. Если есть умеренно текущий процесс, то раз в полгода. Лица с гипертонической болезнью не реже, чем раз в год в зависимости от стадии, степени и кардиологического риска»,