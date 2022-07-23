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2 часа назад

Насколько часто нужно посещать терапевта

Ura.Ru

Здоровым работающим людям необходимо посещать терапевта не реже, чем раз в три года в зависимости от профессии. Больным хроническими заболеваниями и пожилым — раз в год, если не произошло обострение заболевания. Об этом в беседе с URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин.

Насколько часто нужно посещать терапевта
Фото: Ura.RuUra.Ru

«При поступлении на работу обязательно проходится терапевт. Также регулярные медицинские осмотры проводятся у лиц, находящихся на госслужбе и имеющих санитарные книжки. Один раз в два года или ежегодно, в зависимости от внутреннего приказа. Терапевт входит в состав периодического или предварительного медосмотра. Например, это лица, работающие в школе, учителя, работники детских садов, общепита, социальной сферы, медработники, охранных агентств, кто потенциально работает с оружием. Также здоровые работающие люди проходят диспансеризацию, как правило, раз в три года»,

— сказал Валентин Шишкин.

Также периодически должны наблюдаться у врача люди с хроническими заболеваниями, отметил собеседник агентства.

«Они находятся на диспансерном наблюдении и посещают терапевта чаще. Например, страдающие сахарным диабетом, при каждой выписке рецептов на препараты или ежемесячно или раз в два месяца они должны пройти терапевта и сделать минимальный осмотр. Больной хроническим гепатитом Б, если у него стойкая ремиссия — раз в год. Если есть умеренно текущий процесс, то раз в полгода. Лица с гипертонической болезнью не реже, чем раз в год в зависимости от стадии, степени и кардиологического риска»,

— добавил врач.

Отдельно Шишкин выделил пожилых граждан.

«Для пенсионеров, которые не работают, тоже есть регламент диспансеризации. Они должны посещать терапевта не реже чем раз в два года. Это лица до 65 лет. А те, кто старше — хотя бы раз в год»,

— объяснил эксперт.

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