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4 часа назад

Какие фрукты и ягоды можно есть диабетикам: ответ врача

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Люди, которые страдают диабетом, могут есть фрукты и ягоды, но это несет определенные риски. Подробности рассказала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

Какие фрукты и ягоды можно есть диабетикам: ответ врача
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Фруктов должно быть умеренно, особенно с большим содержанием сахара. Это виноград, хурма, арбузы, дыни, очень сладкие ягоды, бананы», – отметила врач.

Больным с диабетом второго типа следует употреблять фрукты и ягоды маленькими порциями, так как есть риск ожирения. В случае пациентов на инсулинотерапии или наличия диабета первого типа ограничения практически отсутствуют, передает «Пятый канал».

ЗОЖ,Татьяна Филиппова,
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