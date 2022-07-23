Почему изо рта может идти неприятный запах

Известный врач рассказал, почему изо рта может неприятно пахнуть. В первую очередь это оказалось связано со здоровьем, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалиста, появление неприятного запаха связано с болезнями зубов и ротовой полости. Например, его могут вызвать кариес или застрявшие в зубах остатки пищи.

Также влияет и питание. Употребление большого количества сладкого, газированных напитков, жирных продуктов нарушает общую микрофлору ротовой полости и вызывает размножение бактерий в ней.