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2 часа назад

Почему изо рта может идти неприятный запах

Primpress

Известный врач рассказал, почему изо рта может неприятно пахнуть. В первую очередь это оказалось связано со здоровьем, сообщает PRIMPRESS.

Почему изо рта может идти неприятный запах
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По словам специалиста, появление неприятного запаха связано с болезнями зубов и ротовой полости. Например, его могут вызвать кариес или застрявшие в зубах остатки пищи.

Также влияет и питание. Употребление большого количества сладкого, газированных напитков, жирных продуктов нарушает общую микрофлору ротовой полости и вызывает размножение бактерий в ней.

Врач также отмечает, что неприятный запах может быть и симптомом серьезных заболеваний. Например, гнилостный запах указывает на воспаления в желудочно-кишечном тракте. В таком случае следует немедленно обратиться к специалисту.

ЗОЖ,
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