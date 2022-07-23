Почему болит спина: причины и рекомендации

Боль в спине является частым спутником и постоянным бичом современного человека. Она может возникать как у офисных работников, ведущих малоподвижный образ жизни, так и у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом. О причинах и видах болей в спине – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Причины

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Боли в спине могут вызывать непосредственно травмы и заболевания позвоночного столба, например межпозвонковые грыжи, когда желеобразное вещество из амортизирующего межпозвоночного диска прорывается за пределы фиброзного кольца. Также в спину может «отдавать» из пораженных внутренних органов – почек, печени, желудка и поджелудочной железы.

К неприятным симптомам могут приводить и другие болезни позвоночника (остеохондроз, спондилез, болезнь Бехтерева, опухоли, артрит, остеомиелит, синдром Рейтера), а также спинного мозга. Патологии развития (сколиоз и кифоз), приводящие к неправильному формированию мышечного корсета, тоже способны причинить страдание своему обладателю.

Часто болевой синдром могут вызывать такие причины:

защемление нерва;

перегрузки на тренировках;

стоячая работа – у парикмахеров, официантов и продавцов, рекламщиков на улице, хирургов, учителей;

недавние роды или беременность;

повышенный вес;

гиподинамичная работа – в офисе, за компьютером, за рулем автомобиля;

тяжелые физические нагрузки в сочетании с резкими поворотами тела;

миозит, вызванный переохлаждением;

постменопауза со склонностью к остеопорозу.

Диагностика

Боли в спине могут носить ноющий, стреляющий, пульсирующий или распирающий характер. Учитывая многообразие причин, которые их вызывают, медики советуют гражданам не заниматься самодиагностикой, а немедленно обращаться к невропатологу.

Современные методы обследования, такие как МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ сосудов шеи и головного мозга, позволяют точно определить причину боли.

Лечение

Чаще всего медики используют медикаментозное лечение, прописывая НПВС, анальгетики, миорелаксанты, витамины группы В. В сочетании с физиотерапевтическими методами – ЛК, массажем, вытяжением позвоночника и так далее – они могут поставить пациента на ноги.

Хирургическое вмешательство применяется в исключительных случаях, например когда увеличение межпозвоночной грыжи приводит к постоянному защемлению нервов и болевой синдром не проходит на протяжении длительного времени.