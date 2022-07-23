Опасные последствия употребления алкоголя в жару

— В жару кровь сгущается, потому что в результате того, что мы потеем, из организма выходит вода. Когда мы выпиваем алкоголь, клетки становятся шарообразными, а кровь — вязкой, она превращается в желе, потому что выходит вода. При сочетании этих компонентов человек испытывает дополнительные нагрузки. Кроме того, тромбоциты «видят», что что-то изменилось в состоянии крови, она стала более тянучей, и начинают слипаться. Образуются микротромбы, которые рано или поздно могут привести либо к инсульту, либо к инфаркту. Плюс страдают почки и печень,