Невролог посоветовала продукты для здоровья мозга

Полезные для функционирования мозга продукты назвала врач-невролог Виолетта Толмачева.

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Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова медика, людям стоит чаще включать в свой рацион авокадо, темный шоколад, куриные яйца и говядину.

Дело в том, что эти продукты благоприятно влияют на деятельность головного мозга. При дефиците белковой пищи происходит торможение мозговой деятельности, заявила невролог.

Специалист назвала куриные яйца универсальным продуктом. Он является диетическим, при этом богат белком. А желток содержит лютеин, который необходим для поддержания когнитивных функций мозга.