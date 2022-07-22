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1 час назад

Невролог посоветовала продукты для здоровья мозга

Волгоградская правда

Полезные для функционирования мозга продукты назвала врач-невролог Виолетта Толмачева.

Невролог посоветовала продукты для здоровья мозга
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова медика, людям стоит чаще включать в свой рацион авокадо, темный шоколад, куриные яйца и говядину.

Дело в том, что эти продукты благоприятно влияют на деятельность головного мозга. При дефиците белковой пищи происходит торможение мозговой деятельности, заявила невролог.

Специалист назвала куриные яйца универсальным продуктом. Он является диетическим, при этом богат белком. А желток содержит лютеин, который необходим для поддержания когнитивных функций мозга.

Авокадо также стимулирует мозговую деятельность, а еще благотворно влияет на кровоснабжение, укрепляет нейронные связи.

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