Невролог предупредил о серьезной опасности недосыпа

Невролог указал, что во сне мозг не только обрабатывает информацию, полученную за день, но и самоочищается от «старых и больных» клеток. «Самая важная работа, которая происходит во время сна: уборка головного мозга. Некоторые нейроны, которые отжили свой срок, растворяются и на их месте происходит рост новых нейронов», — объяснил он. Таким образом, отметил врач, опровергается заблуждение, что нервные клетки не восстанавливаются.

Новые клетки, продолжил врач, не просто растут на месте старых, а должны по максимуму взять на себя функционал старых клеток и заполнить собой пространство. Это, подчеркнул Хорошев, происходит не за один цикл сна, а за несколько, поэтому желательно, чтобы у человека был здоровый сон. «Если у человека сон короткий, то этот процесс не успеет завершиться, будет не то чтобы поставлен на паузу, просто во время бодрствования он будет проходить гораздо медленнее. Сон — это очень важная вещь не только для тела, но и для мозга», — заключил врач.