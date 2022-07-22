Врач рассказал о вреде алкоголя даже в малых дозах

Эксперт отметил, что алкоголь распадается в печени до ацетальдегида — токсичного вещества, разрушающего клетки печени, а этот орган отвечает в организме за обмен жиров. Нарушение обмена холестерина в печени приводит к отложению бляшек в аорте и сосудах. В будущем этом может стать причиной инфаркта или инсульта.