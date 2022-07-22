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57 минут назад

Употребление соли ведет к преждевременной смерти

Sfera.fm

У людей, которые всегда добавляет соль в уже готовые блюда, на 28% повышается риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли британские ученые, результаты их исследования опубликованы в научном журнале European Heart Journal.

Употребление соли ведет к преждевременной смерти
Фото: Sfera.fmSfera.fm

В исследовании участвовали более 500 тыс. человек, которые для Биобанка Великобритании (UK Biobank) заполняли анкеты с вопросом о том, как часто они добавляют соль в продукты питания. Затем ученые наблюдали за этими людьми в течение девяти лет, отслеживая воздействие приправы на их здоровье и уровень смертности.

В частности, выяснилось, что мужчины, которые всегда добавляют соль в блюда, в среднем живут на 2,3 году короче, а женщины — на полтора года. Отметим, что речь идет о добавление соли в уже готовые продукты.

Издание Food Dive напоминает, что в прошлом году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выпустило рекомендацию снизить добавление соли для 163 категорий упакованных продуктов. Эти рекомендации помогут американцам снизить среднесуточное потребление соли с 3400 мг до 3000 мг.

В ноябре прошлого года организация Action in Salt опубликовала результаты исследования, согласно которому в растительных аналогах мясных продуктов содержание соли превышает установленные рекомендации.

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