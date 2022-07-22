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1 час назад

Врач рассказал о неожиданном побочном эффекте кофе

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Чрезмерное употребление кофе может привести к нежелательным изменениям в эмоциональном состоянии человека, считает врач-нарколог Алексей Казанцев. В интервью радио Спутник он уточнил, о чем идет речь.

Врач рассказал о неожиданном побочном эффекте кофе
Фото: pxhere.compxhere.com

Любителям кофе стоит иметь в виду, что злоупотребление этим напитком ведет к повышенной тревожности, раздражительности и даже агрессивности, отметил в интервью радио Спутник врач-нарколог Алексей Казанцев.

Кофе возбуждает человека и стимулирует его центральную нервную систему. Это может нарушить сон. На фоне бессонницы и употребления более двух-трех чашек кофе в день может возникнуть раздражительность и, возможно, агрессивность, – сказал он.

Нарколог уточнил, что многое зависит от сопутствующих обстоятельств.

Тут важно понимать, что кофеин сам по себе не может привести к агрессивности, тут должны быть сопутствующие негативные жизненные ситуации. Свою роль могут сыграть конфликты на работе, в быту или нехватка сна,

– объяснил Алексей Казанцев.

Что касается повышенной тревожности, то она может быть прямым следствием злоупотребления кофе, продолжил он.

Передозировка кофеина может приводить к тревожному состоянию. Очень многие отмечают это, – добавил Алексей Казанцев

Врач посоветовал, как снизить побочные эффекты употребления кофе.

Изначально я бы рекомендовал снизить дозировку кофе в день. То есть не стоит употреблять больше трех чашек кофе в сутки. Также желательно пить кофе в первой половине дня, чтобы повышенная возбужденность не помешала вам заснуть вечером. Если у человека волевой характер, то можно попробовать и вовсе отказаться от употребления кофе,

– заключил Алексей Казанцев.

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ЗОЖ,Алексей Казанцев,
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