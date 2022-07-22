Уролог рассказал об опасном для потенции «синдроме бизнесмена»

Хронический стресс и повышенная тревожность оказывают сильное влияние на мужскую потенцию, предупредил Сергей Боголюбов, кандидат медицинских наук, уролог-андролог, директор андрологической группы клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC). В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему и как негативные эмоции отражаются на эрекции.

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Качество эрекции зависит от уровня гормонов, а на их выработку непосредственное влияние оказывает окружающая среда: события, эмоции, обстоятельства, информационное пространство, характер отношений с половым партнером, сообщил медик.

По его утверждению, современные мужчины страдают от постоянного психоэмоционального напряжения. В сочетании с чувством ответственности за семью и подчиненных это ведет к так называемому «синдрому бизнесмена», продолжил Боголюбов.

Наиболее четкий маркер наличия проблемы на физиологическом уровне — отсутствие утренней эрекции, отметил уролог. По статистике, за одну ночь у здорового мужчины случается от шести до восьми эпизодов эрекции по 15-30 минут каждый, и почти 80 процентов мужчин просыпаются с финальной утренней эрекцией. Если же она пропадает, пора задуматься о восстановлении здоровья, добавил медик.

Для самодиагностики Боголюбов рекомендовал пройти тест МИЭФ-5 (международный индекс эректильной функции). Если итоговых баллов набралось менее 21, нужно проконсультироваться с врачом, чтобы выявить проблемы и назначить индивидуальный план восстановления.