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33 минуты назад

Инфекционист порекомендовал россиянам не кормить голубей с рук

Vse42.ru

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему лучше не контактировать с птицами напрямую. Это чревато заражением различными инфекциями.

Инфекционист порекомендовал не кормить голубей с рук
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам Позднякова, птицы переносят более 90 инфекций, которые могут быть опасны и для человека. Десять из них являются зоонозами, то есть заболеваниями, которые передаются от птицы к человеку.

Чаще всего ими можно заразиться именно из-за прямого физического контакта, например, при кормлении голубя с руки. Чаще всего заразен помет птицы и ее слюна. И то, и другое может остаться у нее на клюве и попасть на кожу человека.

Однако иногда заболевание передается воздушно-капельным путем. В основном – при вдыхании пыли с частицами птичьих испражнений. Таким способом можно заразиться хламидиями пситтаци. Из-за болезни у человека поднимется температура и начнется кашель, который может быть и с кровью. Лечится это только с помощью антибиотиков, которые нужно правильно подобрать.

Опасны голуби и тем, что являются переносчиками клопов и блох, которые могут перебраться с пернатого на человека, передают "Известия".

ЗОЖ,Андрей Поздняков,
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