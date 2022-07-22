Инфекционист порекомендовал не кормить голубей с рук

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему лучше не контактировать с птицами напрямую. Это чревато заражением различными инфекциями.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

По словам Позднякова, птицы переносят более 90 инфекций, которые могут быть опасны и для человека. Десять из них являются зоонозами, то есть заболеваниями, которые передаются от птицы к человеку.

Чаще всего ими можно заразиться именно из-за прямого физического контакта, например, при кормлении голубя с руки. Чаще всего заразен помет птицы и ее слюна. И то, и другое может остаться у нее на клюве и попасть на кожу человека.

Однако иногда заболевание передается воздушно-капельным путем. В основном – при вдыхании пыли с частицами птичьих испражнений. Таким способом можно заразиться хламидиями пситтаци. Из-за болезни у человека поднимется температура и начнется кашель, который может быть и с кровью. Лечится это только с помощью антибиотиков, которые нужно правильно подобрать.