Как пожилым людям обезопасить себя при экстремальной жаре

С возрастом пожилым людям становится все труднее регулировать температуру тела, особенно в жаркие летние месяцы. Жара может повлиять на них значительно и быстро – и это может произойти даже в течение нескольких минут. Эксперт Медицинского колледжа Бэйлора дает советы пожилым людям о том, как избежать чрезвычайных ситуаций, связанных с жарой. Статья опубликована на портале MedicalXpress.

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“С возрастом наш организм уже не так хорошо регулирует температуру, как в молодости. Это связано с физиологическими изменениями, медицинскими проблемами и прописанными лекарствами, которые могут мешать регулировать температуру тела и предотвращать потоотделение, которое помогает нам охладиться”.

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– рассказывает д-р Анжела Катич, доцент Центра старения Роя М. и Филлис Гоф Хаффингтон в Бэйлоре.

Она подчеркивает, что при высоких температурах самым безопасным вариантом для пожилых людей является пребывание в помещении с кондиционером. Если в их доме нет кондиционера, им следует посетить дом друга или члена семьи или общественное место, например, библиотеку, церковь или приют. Чтобы в доме было как можно прохладнее, используйте вентиляторы, опускайте жалюзи и шторы и не включайте плиту или другие приборы, излучающие тепло.

У пожилых людей могут проявляться симптомы различных заболеваний, связанных с жарой, включая тепловой удар или тепловое истощение. При тепловом ударе у пожилых людей может наблюдаться покраснение кожи, учащенное сердцебиение, головные боли, вялость и даже обморок. Тепловое истощение может вызвать сильное потоотделение или полное отсутствие потоотделения, мышечные судороги, слабость, ощущение холода или липкости на ощупь, головокружение, головную боль, тошноту и рвоту. Если вы или ваш знакомый пожилой человек испытывает проблемы, связанные с жарой, то как можно скорее перейдите в более прохладное место.

Пейте жидкости без кофеина, лучше всего воду, соки или прозрачные жидкости. Снимите всю тяжелую одежду.

Низкая температура тела: обрызгайте себя прохладной водой или положите прохладную ткань на лоб, запястья и лодыжки.

“Если у них жар, это вызывает серьезное беспокойство. Если они чувствуют себя очень плохо (липкость, слабость, головокружение, головная боль, тошнота или рвота), позвоните 911 и немедленно обратитесь к врачу”,

– советует Катич.

Когда солнце находится в зените, избегайте пребывания на улице. Если пожилые люди в целом здоровы и хотят продолжить прогулки на свежем воздухе, они должны делать это ранним утром или поздним вечером, когда солнце начинает садиться. Проведите на улице всего несколько минут и постарайтесь сократить время пребывания на улице, пока жара не спадет. Готовьтесь к жаре, соблюдая питьевой режим и надевая подходящую одежду.