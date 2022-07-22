Врач объяснила, как победить сонливость на работе

Состояние сонливости на работе и учебе легко можно победить. О способах «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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По ее словам, чувство усталости и сонливости часто настигает человека в середине рабочего дня. По мнению терапевта, это происходит потому, что подвижность человека сведена до минимума, организм не получает достаточное количество кислорода и монотонная работа оказывает пагубное влияние на концентрацию внимания.

— Образ жизни и распорядок дня напрямую связаны с возникновением или отсутствием сонливости,

— подчеркнула специалист.

Чтобы избежать сонливости на работе, терапевт рекомендует воспользоваться простыми рекомендациями:

— Необходимо делать паузы между рабочей деятельностью и заниматься недолгими физкультминутками. Также стоит проветривать рабочее помещение.