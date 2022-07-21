Уролог объяснил вред велосипеда для мужского здоровья

От езды на велосипеде у мужчин страдает предстательная железа, уверен врач-уролог Николай Захарченко. Вред велосипеда для мужского здоровья он объяснил в беседе с News.ru.

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Уролог отмечает, что долгая езда на велосипеде может привести к серьезным проблемам со здоровьем. «У велосипеда так устроено сиденье, что когда мужчина сидит, в какой-то степени нарушается кровоснабжение органов малого таза, в частности страдает предстательная железа», — предупреждает врач.

Эксперт не призывает полностью отказаться от велопрогулок, но рекомендует периодически ездить стоя. «Когда мы стоим, шевелим ногами, кровоснабжение органов малого таза улучшается», — подчеркивает Захарченко.