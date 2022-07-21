Врач рассказал об опасности крепкого чая

Злоупотребление крепким чаем может привести к развитию опасных заболеваний, предупредил врач-диетолог Евгений Арзамасцев, передает портал URA.ru.
По словам эксперта, в чае содержатся танины – дубильные вещества, которые обладают антиоксидантными свойствами. Эти вещества способствуют возникновению проблем с желудком и кишечником.
«Важно понимать, что, если у человека есть гастрит, то нежелательно пить крепкий чай», – отметил Арзамасцев.
Кроме того, он посоветовал отказаться от частого употребления чая пациентам, которые испытывают проблемы с сердцем и сосудами. Это связано с тем, что данный напиток способен вызывать перепады давления.
Так, по словам Арзамасцева, частое употребление чая провоцирует аппетит. В связи с этим людям, соблюдающим диету, надо быть с этим напитком осторожнее.