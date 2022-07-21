Врач рассказал об опасности крепкого чая

Злоупотребление крепким чаем может привести к развитию опасных заболеваний, предупредил врач-диетолог Евгений Арзамасцев, передает портал URA.ru.

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По словам эксперта, в чае содержатся танины – дубильные вещества, которые обладают антиоксидантными свойствами. Эти вещества способствуют возникновению проблем с желудком и кишечником.

«Важно понимать, что, если у человека есть гастрит, то нежелательно пить крепкий чай», – отметил Арзамасцев.

Кроме того, он посоветовал отказаться от частого употребления чая пациентам, которые испытывают проблемы с сердцем и сосудами. Это связано с тем, что данный напиток способен вызывать перепады давления.