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23 минуты назад

Диетолог рассказала о норме сушек для россиянина

Lenta.ruиещё 1

Сушки из белой муки не содержат полезных микроэлементов, и их употребление нужно ограничить, считает врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. О норме этого продукта для россиянина она рассказала в интервью радио Sputnik.

Диетолог рассказала о норме сушек для россиянина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, состав сушек оставляет желать лучшего: в них почти не содержатся витамины и полезные вещества. «Если говорить о содержании питательных веществ в них, то пищевых волокон в них содержится немного. Из сушек мы получаем в основном углеводы, а в остальном они пустые», — объяснила она.

Включать этот продукт в свой рацион Круглова рекомендует редко и в ограниченных количествах. «Я думаю, что можно есть порядка 20-30 граммов сушек из муки высшего сорта в день», — подчеркнула она.

Однако если сушки сделаны из цельнозерновой муки, то они могут принести организму пользу, так как в них, по словам диетолога, содержатся витамины групп B и E, пищевые волокна, магний и цинк. «Увы, это не очень популярный вид сушек. Я не могу сказать, что часто их встречаю, а зря», — посетовала эксперт.

Ранее диетолог Анна Киселева рассказала о вреде сахарозаменителей при похудении. По ее мнению, сахарозаменители на основе фруктозы могут спровоцировать ожирение и нарушение пищевого поведения.

ЗОЖ,Наталья Круглова,Анна Киселева,
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