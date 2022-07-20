Каких ошибок стоит избегать, тренируясь летом

Специалисты рассказали об ошибках, на которые следует обратить внимание при занятиях спортом в жару.

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Эксперты не рекомендуют тренироваться в полдень, когда солнце в самом зените. Потому что в это время температура поднимается до максимального значения. Подходящее время для занятий спортом — с 19.00 до 20.00. Если тренироваться в разгар жары, есть риск получить проблемы с кровообращением, что может привести к солнечному удару.

Еще одна ошибка, которую стоит избегать, тренировка без солнцезащитного крема. Использование солнцезащитного крема возможно не только на пляже, но и при занятиях спортом на открытом воздухе. Это защитит кожу от ультрафиолетовых лучей.