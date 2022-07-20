Как лед в жару может вам навредить

Скорее всего, о состоянии зубов в жару вы беспокоитесь в последнюю очередь. Но, по словам стоматолога, полость рта тоже может пострадать от жаркой погоды.

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Главный врач-ортодонт Impress Халед Касем отметил, что резкие изменения температуры могут сильно навредить зубам. В жаркую погоду у вас может возникнуть желание освежиться при помощи чего-то ледяного. Но это определённо плохая идея. Жевание льда, по словам эксперта, на время может принести облегчение, однако иногда это может привести к обращению за неотложной медицинской помощью.

При жевании твёрдых веществ вроде льда на зубах могут появиться трещины, сколы. Из-за этого могут ослабнуть установленные пломбы или даже сломаться зубы.

Из других опасных для здоровья полости рта факторов доктор выделил обезвоживание и резкие изменения температуры. Если вы постоянно будете есть очень холодные продукты в жару, то это может привести к растрескиванию эмали зубов.

Также нередко летом зубы становятся более чувствительными. Чтобы этого избежать, лучше употреблять напитки не очень холодные, а комнатной температуры.

Из-за сильной жары у вас также больше шансов пострадать от обезвоживания. А это замедлит выработку слюны во рту. Врач подчёркивает, что слюна нужна человеку, чтобы смывать с зубов бактерии и частицы пищи. Если слюны будет мало, то у вас может возникнуть кариес. Поэтому специалист посоветовал выпивать как минимум два литра воды в день.

Ещё один фактор риска - это тренировки на открытом воздухе в жару. Они могут способствовать появлению микротравм: трещин и сколов на зубах. По этой причине медик рекомендует носить во время занятий спортом каппу.