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1 час назад

Почему спать голышом полезно: восемь причин

Ferra.ru

Летом в жару иногда возникает желание поспать совсем без одежды. Но не вредит ли это здоровью? Сэмми Марго, специалист в области сна из Dreams, считает, что это даже полезно. И есть несколько причин, почему это так.

Почему спать голышом полезно: восемь причин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам эксперта по сну Сэмми Марго, сон в обнажённом виде помогает человеку понизить температуру тела. Помимо этого, есть и другие преимущества такого сна.

Поддержание веса в норме. Специалисты из Национальных институтов здравоохранения США говорят, что благодаря такому сну в организме производится больше бурого жира. Этот вид жира помогает человеку согреться и сжигает лишние калории. В результате обмен веществ человека ускоряется.

Улучшение кровообращения. Это действительно полезно для ваших мышц и сердца. Сохранение свежести и молодости кожи. Из-за высокой температуры по ночам может нарушиться выработка гормона мелатонина - одного из антивозрастных гормонов.

Формирование уверенности в себе. Если вы привыкнете видеть себя в обнажённом виде ночью и по утрам, то сможете легче и быстрее принять своё тело.

Предупреждение инфекций. Женщины таким образом могут укрепить здоровье вагины.

Повышение фертильности у мужчин. Поэтому считается, что мужчинам полезно спать голыми.

Нормализация уровня гормонов. Помимо этого, в организме начинает вырабатываться больше гормона роста и гормона сна.

Сближение с партнёром. Когда вы прикасаетесь своей кожей к коже партнёра, в вашем организме производится гормон счастья - окситоцин. Также этот гормон помогает бороться с депрессией, повышенным давлением, стрессом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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