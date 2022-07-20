Как поддерживать здоровье витаминами после 40 лет

Россиянам старше сорока лет следует внимательно следить за уровнем трех элементов в организме.

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Как отмечают врачи, здоровье человека требует особого внимания по мере увеличения возраста. Необходимо своевременно восполнять малейший недостаток витаминов и необходимых веществ в организме.

Так, необходимо контролировать уровень магния. Этот элемент помогает справиться с головными болями и проблемами желудка. Также он необходим для избавления от мышечных спазмов. Для профилактики важно включить в рацион орехи, фасоль и зелень.

Витамин Е является необходимым элементом для сохранения молодости. Для восполнения дефицита этого витамина нужно включить в рацион арахис, фундук, кукурузное масло и семена подсолнечника.

Также стоит контролировать показатели железа в крови, передает Nation news.