Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+29° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Врачи рассказали, как поддерживать здоровье витаминами после сорока лет

Вечерняя Москва

Россиянам старше сорока лет следует внимательно следить за уровнем трех элементов в организме.

Как поддерживать здоровье витаминами после 40 лет
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как отмечают врачи, здоровье человека требует особого внимания по мере увеличения возраста. Необходимо своевременно восполнять малейший недостаток витаминов и необходимых веществ в организме.

Так, необходимо контролировать уровень магния. Этот элемент помогает справиться с головными болями и проблемами желудка. Также он необходим для избавления от мышечных спазмов. Для профилактики важно включить в рацион орехи, фасоль и зелень.

Витамин Е является необходимым элементом для сохранения молодости. Для восполнения дефицита этого витамина нужно включить в рацион арахис, фундук, кукурузное масло и семена подсолнечника.

Также стоит контролировать показатели железа в крови, передает Nation news.

Признаками дефицита витамина А у человека могут быть проблемы с кожей, зрением, а также разного рода инфекции. Об этом рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители