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2 часа назад

Названа безопасная дозировка витамина B6 в сутки

RT на русском

Достаточная и безопасная дозировка витамина B6 в сутки составляет 3 мг, заявила «Известиям» врач по лечебной физкультуре, нутрициолог Клиники интегральной и восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья Наталья Гребёнкина.

Названа безопасная дозировка витамина B6 в сутки
Фото: RT на русскомRT на русском

«Научно доказано, что взаимодополняющие эффекты магния и высоких доз пиридоксина — витаминов B6 снижают стресс, пагубно влияющий на организм. Были проведены исследования для определения рациональных дозировок витаминов B6, и из полученных результатов было установлено, что 3 мг в сутки для витамина В6 является достаточным и безопасным уровнем»,

отметила Гребёнкина.

ЗОЖ,Наталья Гребенкина,
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