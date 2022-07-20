Названа безопасная дозировка витамина B6 в сутки

«Научно доказано, что взаимодополняющие эффекты магния и высоких доз пиридоксина — витаминов B6 снижают стресс, пагубно влияющий на организм. Были проведены исследования для определения рациональных дозировок витаминов B6, и из полученных результатов было установлено, что 3 мг в сутки для витамина В6 является достаточным и безопасным уровнем»,