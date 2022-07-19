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2 часа назад

Медики назвали продукты полезные для мозга и глаз женщин

Газета.Ru

Исследователи из Университета Джорджии выяснили, что богатая каротиноидами диета помогает женщинам дольше сохранять зрение и избегать старческой деменции. Исследование опубликовано в журнале Nutritional Neuroscience.

Медики назвали продукты полезные для мозга и глаз женщин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Несмотря на то, что продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин, они страдают большим числом заболеваний в пожилом возрасте. Например, две трети случаев дегенерации желтого пятна и деменции в мире приходятся на женщин. Лучшая их профилактика — это смена образа жизни, в том числе диеты. Авторы работы провели обзор исследований нескольких старческих болезней, от аутоиммунных заболеваний до деменции. Даже с учетом различий в продолжительности жизни, у женщин они возникают гораздо чаще, чем у мужчин. Среди всех больных каким-либо аутоиммунным заболеванием доля женщин составляет 80%.

Авторы отмечают, что у женщин в среднем больше жира, чем у мужчин. Жировые отложения могут хранить запас многих витаминов и минералов, что создает полезный резервуар для женщин во время беременности. Но в итоге для сетчатки и мозга доступных ресурсов меньше, что подвергает женщин большему риску дегенеративных проблем. Поэтому у женщин выше потребность в каротиноидах. Два из них, лютеин и зеаксантин, обнаружены в тканях глаза и мозга и, как было показано, замедляют дегенерацию центральной нервной системы. Учитывая важность этих веществ, необходимо изменить рекомендации по их потреблению.

«Мужчины и женщины потребляют примерно одинаковое количество этих каротиноидов, но потребности женщин намного выше»,

— говорит Билли Р. Хаммонд, профессор Франклинского колледжа Университета Джорджии.

Каротиноиды доступны в виде БАДов, но авторы работы утверждают, что лучше потреблять их с пищей. Эти вещества содержатся в ярких, красных и оранжевых фруктах и овощах: болгарском перце, помидорах, апельсинах, моркови, а также в капусте, шпинате и арбузе.

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