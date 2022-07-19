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1 час назад

Невролог рассказала, что негативно влияет на работу мозга

Вечерняя Москваиещё 2

Стресс, курение, алкоголь и загрязнение окружающей среды оказывают серьезное негативное влияние на работу человеческого мозга. Об этом рассказала профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт.

Что негативно влияет на работу мозга
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Есть целый ряд факторов, который влияет негативно на работу мозга – это стресс, конфликтные ситуации. Это целый ряд факторов риска серьезных соматических, неврологических и психических заболеваний",

— отметила она в комментарии НСН.

При этом положительно на работу мозга влияет физическая нагрузка, пребывание в хорошем расположении духа и общение с близкими и друзьями. Также пользу принесет чтение и образование. Эксперт посоветовала почаще ходить пешком.

Кроме того она добавила, что во всех делах важен положительный настрой.

При синдроме хронической усталости человек не может расслабиться — из-за этого нередко возникают серьезные проблемы со здоровьем. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

ЗОЖ,Андрей Кондрахин,РАН,
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