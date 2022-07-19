Что негативно влияет на работу мозга

Стресс, курение, алкоголь и загрязнение окружающей среды оказывают серьезное негативное влияние на работу человеческого мозга. Об этом рассказала профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт.
"Есть целый ряд факторов, который влияет негативно на работу мозга – это стресс, конфликтные ситуации. Это целый ряд факторов риска серьезных соматических, неврологических и психических заболеваний",
— отметила она в комментарии НСН.
При этом положительно на работу мозга влияет физическая нагрузка, пребывание в хорошем расположении духа и общение с близкими и друзьями. Также пользу принесет чтение и образование. Эксперт посоветовала почаще ходить пешком.
Кроме того она добавила, что во всех делах важен положительный настрой.
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