Полный отказ от соли может быть вреден

Медики из Университета имени Сунь Ятсена выяснили, что слишком строгий отказ от соли в еде может быть вреден для людей с сердечной недостаточностью, особенно в возрасте до 70 лет. Исследование опубликовано в журнале Heart.

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Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса составляет больше половины всех случаев этого заболевания. Оптимальный диапазон употребления соли и его влияние на пациентов с таким диагнозом неясны, потому что они часто исключались из соответствующих исследований.

Авторы работы использовали данные рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования TOPCAT для 1713 человек в возрасте 50 лет и старше. Пациенты указали в анкете количество соли, которое они добавляют при приготовлении риса, макарон и картофеля, супа, мяса и овощей.

Исследователи наблюдали за здоровьем участников в среднем в течение 3 лет, отслеживая случаи смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или госпитализации, связанные с сердечной недостаточностью.

Почти 50% участников не добавляли соль вообще. Оказалось, что такие люди имели больший вес, меньшее диастолическое давление и чаще попадали в больницу из-за сердечной недостаточности. Это было особенно явно для людей моложе 70 лет.