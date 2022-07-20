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3 часа назад

Врач рассказала об опасности встречи с ядовитой медузой

Москва24иещё 1

Химические ожоги и покраснения могут остаться от контакта с медузой, заявила врач-дерматокосметолог Ольга Божок.

Врач рассказала об опасности встречи с ядовитой медузой
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Правда на нашем черноморском побережье смертельно опасные медузы не обитают. Тут надо понимать, что медуза выделяет яд на щупальца, а не на непосредственно шапку. При контакте с медузой остаются химические ожоги, покраснения и раздражения",

– сообщила она в беседе с News.ru.

Эксперт призвала избегать попадания прямых солнечных лучей на место ожога, так как от этого на коже может остаться пигментное пятно.

После получения химического ожога Божок рекомендовала смыть мылом яд с кожи, после чего несколько дней следует принимать антиаллергические препараты. Кроме того, для лечения ожога стоит использовать увлажняющие кремы.

ЗОЖ,
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