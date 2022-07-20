Врач рассказала об опасности встречи с ядовитой медузой

Химические ожоги и покраснения могут остаться от контакта с медузой, заявила врач-дерматокосметолог Ольга Божок.
"Правда на нашем черноморском побережье смертельно опасные медузы не обитают. Тут надо понимать, что медуза выделяет яд на щупальца, а не на непосредственно шапку. При контакте с медузой остаются химические ожоги, покраснения и раздражения",
– сообщила она в беседе с News.ru.
Эксперт призвала избегать попадания прямых солнечных лучей на место ожога, так как от этого на коже может остаться пигментное пятно.
После получения химического ожога Божок рекомендовала смыть мылом яд с кожи, после чего несколько дней следует принимать антиаллергические препараты. Кроме того, для лечения ожога стоит использовать увлажняющие кремы.