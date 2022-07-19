Продукты, повышающие давление: список и рекомендации

Рассказываем, как улучшить самочувствие без лекарств.
Пониженное артериальное давление (гипотензия) — серьёзная проблема, решение которой до сих пор ищут специалисты. Головная боль, тошнота и слабость сопровождают человека с низким давлением, мешая жить полноценно.
Ната Гончар, основатель Международного института интегративной нутрициологии:
Синдром купируют препаратами, но можно поддержать организм без химии, с помощью полноценного рациона.
Гипотензия — заболевание, которое наносит организму не меньший вред, чем гипертоническая болезнь (повышенное артериальное давление). Артериальная гипотензия определяется падением кровяного давления ниже 90/60 мм рт. ст. и проявляется рядом неприятных симптомов:
Немаловажная роль в лечении гипотензии отводится питанию и ряду продуктов, которые помогут нормализовать давление. При таком синдроме необходим полноценный рацион, который должен включать в себя субпродукты, сыры, сложные углеводы, белок, жиры, а также источники витамина С и антиоксидантов.
При повышенном давлении, наоборот, некоторые продукты стоит исключить из рациона. Список ищите здесь.
Печень, почки, сердце — кладезь витамина В12 (кобаламина) и железа. При дефиците этих нутриентов нарушаются процессы кроветворения — развивается анемия (кислородное голодание), приводящая к дисфункции сердечно-сосудистого аппарата и снижению артериального давления.
При отсутствии противопоказаний (аллергии на молочный белок, лактазной недостаточности, воспалительных заболеваний ЖКТ). Сыры богаты тирамином — производным аминокислоты тирозин. Это биологически активное соединение воздействует на специфические рецепторы стенок сосудов, приводит к их сужению, повышая кровяное давление.
Крупы, бобовые, зерновые — обязательные продукты при пониженном артериальном давлении. Процесс их расщепления и переваривания защищает от скачкообразного повышения уровня глюкозы в крови. Отсутствие гипогликемии (резкого падения уровня сахара) предотвращает нарушение регуляции кровяного давления, а также головокружение, слабость, потерю сознания.
Полифенолы ягод и фруктов укрепляют стенки сосудов, нормализуют их проницаемость и поддерживают оптимальный объём циркулирующей крови:
Аскорбиновая кислота — обязательная составляющая рациона гипотоников.
Основные источники витамина С:
Белок служит основой для образования многих гормонов, в том числе гормонов щитовидной железы, которые регулируют разные звенья метаболизма и поддерживают нормальное артериальное давление.
Источники растительного белка: соевые бобы, рахис, маш, кешью, фундук, кунжут. Источники животного белка: говядина, курятина, индюшатина, мидии, форель.
Источники растительных жиров: оливки, авокадо, орехи и семена — кунжутные, тыквенные, конопляные, льняные, маковые.
Источники животных жиров: жирная рыба (лосось, палтус, сардины, сельдь), яйца, сало, красное мясо.