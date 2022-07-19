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1 час назад

Продукты, повышающие давление: список и рекомендации

Чемпионат.com

Рассказываем, как улучшить самочувствие без лекарств.

Продукты, повышающие давление: список и рекомендации
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пониженное артериальное давление (гипотензия) — серьёзная проблема, решение которой до сих пор ищут специалисты. Головная боль, тошнота и слабость сопровождают человека с низким давлением, мешая жить полноценно.

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Ната Гончар, основатель Международного института интегративной нутрициологии:

Синдром купируют препаратами, но можно поддержать организм без химии, с помощью полноценного рациона.

Причины и симптомы пониженного давления

Гипотензия — заболевание, которое наносит организму не меньший вред, чем гипертоническая болезнь (повышенное артериальное давление). Артериальная гипотензия определяется падением кровяного давления ниже 90/60 мм рт. ст. и проявляется рядом неприятных симптомов:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • раздражительность;
  • повышенная потливость;
  • тошнота;
  • слабость;
  • потеря сознания.

Наиболее частые причины развития гипотензии:

  • нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
  • анемии различного происхождения;
  • кровопотери (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, маточные кровотечения, травмы, заболевания печени);
  • снижение функциональной активности щитовидной железы, истощение надпочечников;
  • выраженное обезвоживание.

Питание при пониженном давлении

Немаловажная роль в лечении гипотензии отводится питанию и ряду продуктов, которые помогут нормализовать давление. При таком синдроме необходим полноценный рацион, который должен включать в себя субпродукты, сыры, сложные углеводы, белок, жиры, а также источники витамина С и антиоксидантов.

При повышенном давлении, наоборот, некоторые продукты стоит исключить из рациона. Список ищите здесь.

Субпродукты

Печень, почки, сердце — кладезь витамина В12 (кобаламина) и железа. При дефиците этих нутриентов нарушаются процессы кроветворения — развивается анемия (кислородное голодание), приводящая к дисфункции сердечно-сосудистого аппарата и снижению артериального давления.

Сыры

При отсутствии противопоказаний (аллергии на молочный белок, лактазной недостаточности, воспалительных заболеваний ЖКТ). Сыры богаты тирамином — производным аминокислоты тирозин. Это биологически активное соединение воздействует на специфические рецепторы стенок сосудов, приводит к их сужению, повышая кровяное давление.

Сложные углеводы

Крупы, бобовые, зерновые — обязательные продукты при пониженном артериальном давлении. Процесс их расщепления и переваривания защищает от скачкообразного повышения уровня глюкозы в крови. Отсутствие гипогликемии (резкого падения уровня сахара) предотвращает нарушение регуляции кровяного давления, а также головокружение, слабость, потерю сознания.

Ягоды и фрукты

Полифенолы ягод и фруктов укрепляют стенки сосудов, нормализуют их проницаемость и поддерживают оптимальный объём циркулирующей крови:

  • фрукты — апельсины, бананы, киви, манго, яблоки, груши, абрикосы;
  • ягоды — клубника, голубика, малина, красная и белая смородина, черника, земляника.

Источники витамина С

Аскорбиновая кислота — обязательная составляющая рациона гипотоников.

Основные источники витамина С:

  • шиповник;
  • облепиха;
  • болгарский перец;
  • киви;
  • петрушка;
  • апельсины;
  • брокколи;
  • шпинат;
  • сельдерей.

Источники растительного и животного белка

Белок служит основой для образования многих гормонов, в том числе гормонов щитовидной железы, которые регулируют разные звенья метаболизма и поддерживают нормальное артериальное давление.

Источники растительного белка: соевые бобы, рахис, маш, кешью, фундук, кунжут. Источники животного белка: говядина, курятина, индюшатина, мидии, форель.

Полезные жиры

Источники растительных жиров: оливки, авокадо, орехи и семена — кунжутные, тыквенные, конопляные, льняные, маковые.

Источники животных жиров: жирная рыба (лосось, палтус, сардины, сельдь), яйца, сало, красное мясо.

Ещё несколько важных рекомендаций

  • При лечении гипотензии следите за водным балансом — обезвоживание приводит к нарушению кровоснабжения органов и тканей. Ежедневная норма для взрослого человека — 30–40 мл воды на 1 кг массы тела.
  • Не злоупотребляйте кофе — несмотря на то что он способен повышать артериальное давление, напиток также обладает мочегонным эффектом, чем провоцирует потерю воды и обезвоживание.
  • Сбалансированный рацион, наполненный полезными продуктами, поможет справиться с заболеванием, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и организма в целом.
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