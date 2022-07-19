Ученые указали на связь между лишним весом и кондиционерами

Специалисты из Испании выявили закономерность между использованием кондиционера и набором веса.

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По словам диетолога Хавьера Санчеса, старшего научного сотрудника Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), в охлажденном помещении у человека повышается аппетит.

Он отметил, что в Андалусии, где показатель по ожирению населения довольно высок, также наблюдается высокий спрос на кондиционеры. Конкретных исследований, подчеркнул ученый, по данной закономерности нет, но он полагает, что в его гипотезе есть смысл.

– Чем выше температура, тем меньше аппетит. Таким образом, кажется очевидным, что, если мы живем и едим под кондиционером, мы будем есть больше и набирать больше веса,

– описал свою теорию Санчес.