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1 час назад

Ученые указали на связь между лишним весом и кондиционерами

Vse42.ru

Специалисты из Испании выявили закономерность между использованием кондиционера и набором веса.

Ученые указали на связь между лишним весом и кондиционерами
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам диетолога Хавьера Санчеса, старшего научного сотрудника Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), в охлажденном помещении у человека повышается аппетит.

Он отметил, что в Андалусии, где показатель по ожирению населения довольно высок, также наблюдается высокий спрос на кондиционеры. Конкретных исследований, подчеркнул ученый, по данной закономерности нет, но он полагает, что в его гипотезе есть смысл.

– Чем выше температура, тем меньше аппетит. Таким образом, кажется очевидным, что, если мы живем и едим под кондиционером, мы будем есть больше и набирать больше веса,

– описал свою теорию Санчес.

Это подтверждает и проведенное в 2015 году исследование в Бирмингемском университете, США. В ходе эксперимента выяснилось, что при пониженной температуре люди съедали на 99,5 килокалории больше по сравнению с теми, кто находился в помещении с более высокой температурой. Об этом пишет El Pais.

ЗОЖ,Хавьер Санчес,
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