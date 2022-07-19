Ученые указали на связь между лишним весом и кондиционерами

Специалисты из Испании выявили закономерность между использованием кондиционера и набором веса.
По словам диетолога Хавьера Санчеса, старшего научного сотрудника Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), в охлажденном помещении у человека повышается аппетит.
Он отметил, что в Андалусии, где показатель по ожирению населения довольно высок, также наблюдается высокий спрос на кондиционеры. Конкретных исследований, подчеркнул ученый, по данной закономерности нет, но он полагает, что в его гипотезе есть смысл.
– Чем выше температура, тем меньше аппетит. Таким образом, кажется очевидным, что, если мы живем и едим под кондиционером, мы будем есть больше и набирать больше веса,
– описал свою теорию Санчес.
Это подтверждает и проведенное в 2015 году исследование в Бирмингемском университете, США. В ходе эксперимента выяснилось, что при пониженной температуре люди съедали на 99,5 килокалории больше по сравнению с теми, кто находился в помещении с более высокой температурой. Об этом пишет El Pais.