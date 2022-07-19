Врач назвала главную опасность подержанной мебели

Как пояснила медик, клещи-сапрофиты не кусаются, однако могут вызвать сильнейшую аллергию, включая такие ее проявления как насморк, конъюнктивит и даже бронхиальную астму. Все дело в том, что отходы жизнедеятельности этих паразитов состоят из гуанина. Он-то и является аллергеном.

Кроме клещей, в мебели, бывшей в употреблении, могут обнаружиться и другие насекомые. Например, клопы. Их укусы могут также привести как к аллергии, так и к кожной сыпи. В разговоре с РИА Недвижимость Зайцева отметила, что, покупая мебель с рук, крайне сложно оценить наличие в ней паразитов, так как опрятный вид продавца и его жилья еще ни о чем не говорит: клещи и клопы попросту могут перебегать из соседних квартир.