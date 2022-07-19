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3 часа назад

Врач назвала главную опасность подержанной мебели

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Покупка бывшей в употреблении мягкой мебели может привести к проблемам со здоровьем, считает врач-терапевт «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева.

Врач назвала главную опасность подержанной мебели
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чаще всего в мебели заводятся клещи-сапрофиты, которые питаются частичками кожи»,

– сказала она.

Как пояснила медик, клещи-сапрофиты не кусаются, однако могут вызвать сильнейшую аллергию, включая такие ее проявления как насморк, конъюнктивит и даже бронхиальную астму. Все дело в том, что отходы жизнедеятельности этих паразитов состоят из гуанина. Он-то и является аллергеном.

Кроме клещей, в мебели, бывшей в употреблении, могут обнаружиться и другие насекомые. Например, клопы. Их укусы могут также привести как к аллергии, так и к кожной сыпи. В разговоре с РИА Недвижимость Зайцева отметила, что, покупая мебель с рук, крайне сложно оценить наличие в ней паразитов, так как опрятный вид продавца и его жилья еще ни о чем не говорит: клещи и клопы попросту могут перебегать из соседних квартир.

ЗОЖ,
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